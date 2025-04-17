Раньше россияне готовили обеды дома по семейным рецептам, а сейчас достаточно пары кликов в приложении. Психолог Влада Белявская рассказала «Газете.Ru» , как за последние 10 лет изменились пищевые привычки жителей России.

Как отметила эксперт, сейчас кулинарные традиции постепенно отходят на второй план. Все чаще люди предпочитают полуфабрикаты и готовую еду, заказывают доставку продуктов и блюд из ресторанов. Изменился ритм приема пищи: теперь многие перекусывают на ходу, обедают в пути и совмещают еду с рабочими задачами.

Во время пандемии вырос спрос на доставку еды. Люди стали воспринимать походы в магазин и приготовление пищи как затратные по времени процессы. Психолог отмечает, что современные люди живут в условиях постоянных изменений — они меняют города, профессии, технологии. Это уменьшает ресурс воли, поэтому отказ от повседневной готовки становится логичным ответом на усложнение жизни.

Распределение домашних обязанностей тоже изменилось: готовка перестала быть исключительно женской функцией. Женщины все чаще стремятся к профессиональной реализации, и в результате в семьях реже готовят ежедневно. Приготовление еды стало скорее досугом, особенно по выходным, а в будни приоритетом становится отдых, подчеркнула Белявская.