Психолог Белявская: отказ от ежедневной готовки — логичный ответ на усложнение жизни
Раньше россияне готовили обеды дома по семейным рецептам, а сейчас достаточно пары кликов в приложении. Психолог Влада Белявская рассказала «Газете.Ru», как за последние 10 лет изменились пищевые привычки жителей России.
Как отметила эксперт, сейчас кулинарные традиции постепенно отходят на второй план. Все чаще люди предпочитают полуфабрикаты и готовую еду, заказывают доставку продуктов и блюд из ресторанов. Изменился ритм приема пищи: теперь многие перекусывают на ходу, обедают в пути и совмещают еду с рабочими задачами.
Во время пандемии вырос спрос на доставку еды. Люди стали воспринимать походы в магазин и приготовление пищи как затратные по времени процессы. Психолог отмечает, что современные люди живут в условиях постоянных изменений — они меняют города, профессии, технологии. Это уменьшает ресурс воли, поэтому отказ от повседневной готовки становится логичным ответом на усложнение жизни.
Распределение домашних обязанностей тоже изменилось: готовка перестала быть исключительно женской функцией. Женщины все чаще стремятся к профессиональной реализации, и в результате в семьях реже готовят ежедневно. Приготовление еды стало скорее досугом, особенно по выходным, а в будни приоритетом становится отдых, подчеркнула Белявская.