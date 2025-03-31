Психолог Белан: трехлетний ребенок должен знать имена родителей

Каждый ребенок должен знать информацию о себе и близких, чтобы не попасть в беду. Об этом KP.RU рассказала психолог Мария Белан.

Она объясняет, что даже трехлетний ребенок должен знать свое полное имя и имена родителей. По мере взросления дети запоминают больше информации: дату рождения, домашний адрес, номера телефонов близких родственников.

Для лучшего запоминания нужно регулярно повторять эти сведения — перед сном или по дороге в школу или детский сад. Важно объяснить ребенку, что нельзя делиться личными данными с незнакомцами.

Белан советует говорить с детьми простым языком, без запугивания. Нужно спокойно рассказать им, как поступать в сложных ситуациях.