Психолог Бекетов назвал овладение новыми навыками эффективным способом восстановления в отпуске

Чтобы восстановить силы во время отпуска, важно отвлечься от рабочих задач. Врач-терапевт, психолог, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов поделился с KP.RU рекомендациями, как сделать отдых полезным для физического и эмоционального здоровья, чтобы вернуться с новыми силами и повысить работоспособность.

По словам специалиста, модель отдыха DRAMMA, разработанная американскими исследователями, основана на принципах, каждый из которых представлен буквой аббревиатуры. Основная цель этой концепции — максимально выйти из привычной среды.

Одним из ключевых аспектов полноценного отдыха является дистанцирование от работы и профессиональных контактов. Психолог советует полностью отключиться от рабочей атмосферы и перестать думать о делах. Также важен принцип расслабления, для достижения которого рекомендуется снизить физическую и умственную нагрузку.

«Во время отпуска важно научиться чему-то новому — приобрести какие-то полезные навыки. Это способствует переключению головного мозга, отвлечению от привычной рабочей деятельности. Овладение новыми навыками сопровождается выработкой гормонов, улучшающих настроение», — добавил Бекетов.

Это могут быть курсы, хобби или занятия спортом, если отпуск достаточно длительный. Следуя этим рекомендациям, можно сделать любой отдых эффективным восстановлением, подчеркнул психолог.