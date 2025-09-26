Психолог Баженова назвала признаком школьного буллинга нежелание идти на уроки

В Новосибирске специалисты поделились рекомендациями для родителей по выявлению и предотвращению травли детей в школе. Статистика показывает, что с агрессией со стороны одноклассников или учителей сталкивается около трети школьников, написал «ФедералПресс» .

Практикующий педагог-психолог Ольга Баженова отметила: «Понимание ситуации — первый шаг к ее решению. Родителям следует внимательно наблюдать за своими детьми и обращать внимание на изменения в их поведении. Если ребенок стал замкнутым, потерял интерес к учебе или у него появились необъяснимые страхи, это может быть сигналом, что его травят».

Признаки буллинга включают нежелание идти в школу, снижение успеваемости, замкнутость, подавленность, а также физические проявления вроде синяков и порванной одежды.

Главный внештатный детский специалист минздрава Новосибирской области Андрей Фунтиков подчеркнул: «Травля — это не этап взросления, а форма насилия. Раннее вмешательство и ваша последовательная поддержка помогут минимизировать последствия для психики ребенка».