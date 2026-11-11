Психолог Базарова объяснила растущий интерес россиян к настольным играм

Популярность настольных игр в России растет из-за господдержки, увлечения подростков и их усталости от компьютеров. Об этом ИА НСН рассказала директор Московской школы практической психологии МИП Гули Базарова.

По ее словам, такой досуг служит мостиком между поколениями и помогает наладить живое общение в семье. Эксперт отметила интерес молодежи к командным играм и стратегиям. Кроме того, продвижение формата идет на государственном уровне: например, в центрах занятости игры предложили использовать для помощи в выборе профессии.