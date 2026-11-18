Переписывание книг от руки тренирует мозг и помогает запоминать текст, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.

Каталина заявила, что переписывание книг от руки помогает зумерам справляться с тревогой и бесконечным скроллингом. По ее словам, этот процесс работает как «цифровой детокс», успокаивает нервы и развивает концентрацию.

Кроме того, механическое копирование классики улучшает грамотность, помогая запомнить написание слов и правила пунктуации.