Психолог Батеева сообщила, что розыгрыши на камеру могут стать «медленным ядом» для пары

В современном обществе видеоролики с розыгрышами супругов набирают все больше просмотров. Однако за веселыми клипами может скрываться угроза для отношений. Подробнее рассказала психолог Надежда Батеева в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, розыгрыши на камеру могут стать «медленным ядом» для семейной системы. Такие ситуации способны нарушать безопасность привязанности.

«Когда один партнер разыгрывает другого без предупреждения, он ставит его в уязвимое положение», — объяснила специалист.

Батеева выделила скрытые угрозы подобных шуток. Среди них — нарушение семейной иерархии, подрыв доверия и накопленная агрессия.