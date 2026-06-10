Психолог Батеева отметила, что цифровая среда влияет на формирование идентичности ребенка

Гаджеты могут влиять не только на зрение детей, но и на их самовосприятие и формирование идентичности. Социальный психолог и гештальт-терапевт Надежда Батеева рассказала о проблеме «цифровой близорукости» и ее последствиях в беседе с RuNews24.ru .

«С медицинской точки зрения речь часто идет о спазме аккомодации, или ложной миопии», — отметила Батеева.

Когда ребенок часами смотрит в экран, глазные мышцы находятся в постоянном напряжении, и глаз привыкает видеть только то, что находится рядом. Это может привести к тому, что хуже переключается фокус на дальние объекты.

Однако проблема не ограничивается только зрением. По словам эксперта, цифровая среда влияет на формирование идентичности ребенка. Его внимание сужается до размеров экрана, а опыт все чаще оказывается опосредован цифровой средой. Теряется способность видеть перспективу и строить долгосрочные цели.

На ранних этапах это обратимый процесс. Снижение зрительной нагрузки, прогулки, физическая активность и рекомендации офтальмолога позволяют восстановить нормальную работу глазных мышц. Однако при постоянном перенапряжении функциональные нарушения могут перейти в истинную близорукость.

Похожий механизм действует и в психологической сфере. Чем больше времени ребенок проводит в виртуальном мире, тем сильнее цифровые паттерны начинают определять его способы общения и восприятия себя.