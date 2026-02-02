Психолог Баринова посоветовала уделять внимание каждому ребенку, чтобы предотвратить неприязнь между детьми в семье

Для предотвращения конфликтов между старшими и младшими детьми в семье родителям необходимо уделять каждому из них достаточно внимания, сообщила NEWS.ru детский психолог Сусанна Баринова. По ее мнению, это поможет детям избежать чувства заброшенности.

Баринова подчеркнула, что с появлением младшего ребенка старшие часто ощущают себя взрослыми и воспринимают ситуацию так, будто их лишили части внимания и ресурсов. Фраза «У меня было все, пока он/она не родился/ась, а теперь у меня половину всего забрали» отражает распространенное чувство обиды у старших детей.

Чтобы избежать негативных эмоций по отношению к младшему брату или сестре, важно находить время для общения со старшим ребенком, посоветовала психолог. Это может быть сложно после рождения малыша, но стоит постараться делегировать домашние дела или попросить родных помочь, чтобы провести время наедине со старшим ребенком и выразить ему свою любовь, заключила Баринова.