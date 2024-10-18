Психолог Баранов: дыхание «по квадрату» способно быстро и эффективно успокоить

Психолог Николай Баранов в разговоре с «Известиями» рассказал о технике, которая позволяет быстро и эффективно успокоится. Она называется дыхание «по квадрату».

По словам эксперта, человеку необходимо выполнить вдох в течение двух секунд, а затем задержать дыхание на две секунды, далее сделать выдох на такое же время и снова задержать дыхание. Три-четыре цикла помогут ощутить значительное облегчение.

Человеку в панике обычно мешает успокоиться напряжение в теле, а дыхание как раз способствует тому, чтобы оно расслабилось. Если посмотреть на людей, которые испытывают стресс, обычно они начинают задыхаться, сообщил Баранов.