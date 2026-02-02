Психолог Банюк сообщил, что оптические иллюзии помогают развивать образное мышление

Оптические иллюзии — это загадочные изображения, которые помогают понять, как мозг интерпретирует реальность. Подробнее рассказал психолог Василий Банюк, передала «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, оптические иллюзии помогают развивать образное и гибкое мышление. Они учат осознавать собственные мыслительные процессы и не цепляться за единственную интерпретацию.

Профессор психологии Ричард Уайзмен из Университета Хартфордшира провел исследование, в котором участники рассматривали двойственное изображение, где можно увидеть либо кролика, либо утку. Результаты показали, что восприятие этой иллюзии может зависеть от эмоционального состояния человека.