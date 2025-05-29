Психолог Бакунина отметила, что свидания и забота помогут сохранить брак после рождения ребенка

Появление ребенка в семье может стать испытанием для брака. Однако, как отметила психолог Кира Бакунина в интервью радио Sputnik , причина не в самом малыше, а в неумении партнеров выстраивать отношения между собой.

По словам специалиста, после рождения ребенка многие молодые мамы полностью погружаются в материнство и забывают о своих потребностях и потребностях супруга. В то же время мужчины часто уходят с головой в работу. Чтобы сохранить брак, важно научиться находить баланс и уделять внимание друг другу.

«Мужчины, как правило, все чаще уходят с головой в работу, а женщины — в детей. Задача родителей — выстроить отношения между собой так, чтобы они создали для своего ребенка поле любви, в котором он будет расти», — подчеркнула психолог.

Эксперт посоветовала снимать тревогу и безоговорочный контроль за ребенком, а также находить время для общения с партнером, не связанного с воспитанием малыша.

Кроме того, психолог рекомендовала ходить на свидания, делать маленькие сюрпризы друг другу и не забывать предлагать или просить помощь. Благодарность за заботу также играет важную роль в укреплении отношений, подчеркнула Бакунина.