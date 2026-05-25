Психолог Бакаева связала терпимость молодежи к отказу от гаджетов с усталостью от избытка информации

По данным ВЦИОМа за 2024 год, среди «поколения цифры», то есть тех, кто родился после 2001 года, зависимость от гаджетов ниже, чем у миллениалов (рожденных между 1992 и 2000 годами). В беседе с «Абзацем» ситуацию прокомментировала социальный психолог Лалена Бакаева.

Специалист связала терпимость молодежи к отказу от гаджетов с усталостью психики от избытка информации. Она предположила, что таким образом психика защищается от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, который провоцируют технологии.

«Психика, как и любой здоровый механизм, очищает все эти моменты, связанные с психическими расстройствами, в частности личности», — отметила эксперт.

Подростковый психолог Надежда Резенова считает, что пока рано рассуждать о разнице поколений, так как прошло «совсем немного времени».