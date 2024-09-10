Психолог Байда: служебные романы приводят к эмоциональным помехам на работе

Психолог Елена Байда перечислила негативные стороны служебных романов. Не так просто многие крупные компании устанавливают этический кодекс с запретом на личные отношения, отметила эксперт в беседе с News.ru.
По ее словам, опасность любовной связи на работе заключается в эмоциональных помехах, сплетнях и конфликтах в коллективе.
«Бурный служебный роман смещает должностные роли на второй план», — добавила психолог.
Результатом становится резкое снижение работоспособности сотрудников. Кроме того, зачастую влюбленные принимают решения, противоречащие интересам компании.
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