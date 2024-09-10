Психолог Байда: служебные романы приводят к эмоциональным помехам на работе

Психолог Елена Байда перечислила негативные стороны служебных романов. Не так просто многие крупные компании устанавливают этический кодекс с запретом на личные отношения, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, опасность любовной связи на работе заключается в эмоциональных помехах, сплетнях и конфликтах в коллективе.

«Бурный служебный роман смещает должностные роли на второй план», — добавила психолог.

Результатом становится резкое снижение работоспособности сотрудников. Кроме того, зачастую влюбленные принимают решения, противоречащие интересам компании.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте