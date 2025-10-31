Психолог Бахтеева рассказала, что в борьбе с аэрофобией поможет экспозиционная терапия

Для преодоления аэрофобии эффективным может быть применение комплексного подхода, включающего экспозиционную терапию, когнитивную реструктуризацию и гипнотерапию. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог, действующий член ассоциации системно-стратегических терапевтов Рената Бахтеева.

Экспозиционная терапия позволяет пациенту постепенно и осторожно знакомиться с ситуацией или объектом своего страха. Многократное повторение контакта с фобией без негативных последствий помогает корректировать реакцию человека и вырабатывать механизмы контроля, написал «Петербургский дневник».

Когнитивная реструктуризация помогает исправить искаженное представление о ситуации и объектах страха. Человек учится критически оценивать свои представления об угрозе и заменять негативные мысли более реалистичными и позитивными утверждениями. Например, человек, боящийся авиаперелетов, может осознать, что самолет — один из самых безопасных видов транспорта.

Гипнотерапия — это метод психотерапии, который использует гипнотическое состояние пациента для изменения восприятия страха и тревожных реакций. Во время сеанса гипнотерапевт вводит пациента в состояние глубокого расслабления и концентрации внимания.

Для успешного преодоления аэрофобии и других страхов рекомендуется комбинировать несколько методов.