Психолог Баева: мужчины с красивыми ухаживаниями не подходят для семейной жизни | 360°

Общество 13 мая 2024, 13:42 Психолог Баева: мужчины с красивыми ухаживаниями не подходят для семейной жизни

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Психолог Елизавета Баева рассказала, как выбрать партнера для семейной жизни. Брак с мужчиной, неспособным на красивые жесты, зачастую бывает самым крепким, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, посты с фотографиями дорогих подарков в социальных сетях нередко являются «показушной историей».

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«Мужчина, который дарит 101 розу, вытаскивает их из огромной крутой машины, <…> скорее всего, он или блогер и поднимает охваты, или уже наработал большой опыт общения с женщинами, и для семейной жизни, скорее всего, он не будет пригоден», — пояснила специалист.

В связи с этим она посоветовала присмотреться к мужчинам с противоположной моделью поведения.