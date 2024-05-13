Психолог Баева: мужчины с красивыми ухаживаниями не подходят для семейной жизни | 360°

13 мая 2024, 13:42
Психолог Баева: мужчины с красивыми ухаживаниями не подходят для семейной жизни
Психолог Елизавета Баева рассказала, как выбрать партнера для семейной жизни. Брак с мужчиной, неспособным на красивые жесты, зачастую бывает самым крепким, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По ее словам, посты с фотографиями дорогих подарков в социальных сетях нередко являются «показушной историей».
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«Мужчина, который дарит 101 розу, вытаскивает их из огромной крутой машины, <…> скорее всего, он или блогер и поднимает охваты, или уже наработал большой опыт общения с женщинами, и для семейной жизни, скорее всего, он не будет пригоден», — пояснила специалист.
В связи с этим она посоветовала присмотреться к мужчинам с противоположной моделью поведения.
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