Психолог Оксана Бачинская рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik , с чем обычно связаны разводы молодых пар. Согласно данным ВЦИОМ, в России на 10 новых браков приходится восемь расторжений.

По словам эксперта, одной из причин такого антирекорда стала перегрузка женщин различными социальными ролями.

«Если в 1990 году только 11% процентов населения имело высшее образование, то в 2024 году — 32, 4%, из них более половины — это женщины. К тому же они вполне успешны в построении карьеры», — напомнила специалист.

Как пояснила психолог, данный фактор разрушает традиционный шаблон распределения обязанностей: мужчина — кормилец, женщина — хозяйка дома и мать. Сегодня к задачам хранительницы семейного очага и материнства добавились профессиональные достижения и финансовая поддержка семьи.