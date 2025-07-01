Психолог Бачинская посоветовала включать гирлянды и яркий свет дома в плохую погоду

Когда июнь приносит с собой дождливую и холодную погоду вместо ожидаемого тепла, это может вызвать чувство уныния и апатии. Такая реакция организма связана с его привычкой к сезонным ритмам: лето мы ассоциируем с активностью и энергией, а подобная погода больше характерна для осени и вызывает внутренний дисбаланс. О том, как избежать негативного влияния такой погоды на настроение, сайту Life рассказала психолог Оксана Бачинская.

Как отметила специалист, недостаток солнечного света приводит к снижению уровня серотонина («гормона радости») и мелатонина (регулятора сна), что негативно сказывается на настроении и уровне энергии. Из-за дождя и холода сложнее проводить время на улице, заниматься спортом и встречаться с друзьями, что лишает нас привычных источников положительных эмоций.

Для того, чтобы помочь себе в такой ситуации, можно создать «искусственное лето» дома: используйте яркий свет (фитолампы, гирлянды), включайте энергичную музыку, добавьте в интерьер яркие цвета (оранжевый, желтый, зеленый). Компенсируйте нехватку солнечного света витамином D. Даже в пасмурную погоду он частично синтезируется, но при необходимости можно добавить препараты после консультации с врачом. Найдите возможность двигаться, даже если не хочется. Короткая зарядка, танцы или йога помогут разогнать апатию. Если на улице непогода, подойдут домашние тренировки или прогулка под зонтом, добавила Бачинская.

Кроме того, важно изменить фокус восприятия. Вместо мыслей о том, что «опять дождь», попробуйте найти положительные стороны: уютные вечера с чаем и книгой, возможность замедлиться, звук дождя для медитации. Планируйте маленькие радости: горячий шоколад, просмотр любимого фильма, ароматерапия с цитрусовыми или хвойными маслами.

Главное — не винить себя за упадок сил, а признать, что это нормальная реакция на нетипичные условия. Если состояние затягивается и мешает жить, стоит обратиться к специалисту. Возможно, речь идет о сезонном аффективном расстройстве, которое требует более глубокой проработки, подчеркнула психолог.