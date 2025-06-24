Психолог Аверьянова связала привычку заправлять кровать со снижением тревожности

Утренние привычки способны положительно влиять на психику человека, сообщила психолог Василиса Аверьянова в интервью сайту KP.RU . Так, заправляющие постель по утрам люди лучше сосредотачиваются, менее подвержены стрессу и ставят перед собой более ясные цели.

По мнению специалиста, ритуалы и традиции играют важную роль в поддержании психического равновесия.

«Они дают ощущение безопасности, стабильности, контроля над ситуацией. И однозначно помогают сделать жизнь более упорядоченной и снизить уровень стресса и тревоги», — отметила эксперт.

Как пояснила специалист, у тех, кто регулярно заправляет кровать, выше уровень самоконтроля и эмоциональной устойчивости. Эти люди чувствуют себя спокойнее, что благоприятно сказывается на качестве их сна. Порядок в мелочах создает ощущение уверенности и безопасности.