Психолог Аверин рассказал, что мечтающие найти партнера люди могут испытывать романтические чувства к нейросетям

Многие люди признаются, что общаться с искусственным интеллектом им даже удобнее, чем с настоящими людьми. Психолог Платон Аверин рассказал «Узнай.ру» , что романтические связи с чат-ботами могут отвлекать людей от поиска реального партнера.

Пользователи утверждают, что нейросети могут проявлять больше понимания и отзывчивости, чем живые собеседники. Однако, получив желаемое чувство взаимной любви, индивид может заменить настоящую близость на мимолетные иллюзии.

При этом психолог предостерег, что такое взаимодействие рано или поздно может привести к разочарованию. Он подчеркнул, что если жизненные цели человека направлены на истинную человеческую близость, то не стоит демотивировать себя сладкими фантазиями, вступая в отношения с нейросетью.