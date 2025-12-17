Психолог Аванесян призвала воспользоваться принципом целеполагания, чтобы новогоднее желание сбылось

Чтобы желания, загаданные на Новый год, имели шанс сбыться, стоит воспользоваться принципами психологии целеполагания. Такой совет дала психолог и психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» .

Эксперт рекомендует представить желаемое в деталях: «Не „хочу счастья“, а что именно вы будете видеть, слышать, чувствовать, когда желание сбудется. Какая обстановка вокруг? Какие эмоции внутри? Мозг не срабатывает на абстракции, ему нужен четкий, чувственный образ».

После этого следует определить, какой маленький, но конкретный шаг можно сделать уже 1–2 января для достижения своей цели, написал RT.