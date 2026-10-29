Психолог Асташина рассказала, к каким врачам обращаться при плохой успеваемости ребенка

Трудности с учебой могут быть связаны с особенностями работы мозга или здоровьем, а не с ленью. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог детского фонда «Теплый дом» Анна Асташина.

Среди возможных причин плохой успеваемости психолог Асташина назвала минимальные мозговые дисфункции, при которых интеллект остается в норме, но отдельные навыки формируются с трудом. По ее данным, специфические нарушения учебных навыков — дислексия, дисграфия и дискалькулия — встречаются примерно у 6,9% детей. Успеваемости также может мешать СДВГ: среди детей с минимальными мозговыми дисфункциями на него приходится почти половина случаев. Психолог подчеркивает, что это не «глупость», а специфические расстройства навыков.

Плохо видеть написанное на доске или слышать учителя ребенок может из-за проблем со зрением или слухом. Мешают также эмоциональное состояние, страх ошибиться и жалобы на головную боль перед школой. Первым шагом психолог называет не наказание за оценки, а выяснение причины с помощью невролога, психиатра или нейропсихолога. Ключевым является комплексный подход: специалисты подбирают занятия и упражнения, а при СДВГ врач может назначить медикаментозную поддержку. Родителям стоит обращать внимание на изменения в поведении, снижение самооценки и нарушения сна.