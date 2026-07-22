Психолог Асмаловская объяснила рост спроса на живое общение

Маркетолог психологов, основатель Международного сообщества психологов и помогающих специалистов Анастасия Асмаловская заметила, что мир столкнулся с эпидемией одиночества. По ее словам, соцсети создают завышенные ожидания, ухудшают навыки общения и усиливают страх перед знакомствами, передает радио Sputnik .

Асмаловская отметила, что, по данным ВОЗ, одиноким чувствует себя каждый шестой человек в мире. The Economist писал, что за восемь лет число одиноких людей выросло как минимум на 100 млн. При этом в разных странах 60-73% одиноких людей хотели бы быть в отношениях.

По словам эксперта, на этом фоне растет интерес к сервисам для офлайн-встреч незнакомых людей. Среди популярных форматов она назвала совместный спорт, групповые поездки для одиноких людей, книжные и киноклубы, настольные игры, квиз-вечеринки, мини-курсы, мастер-классы, дискуссионные клубы, волонтерские акции и групповые прогулки.

Эксперт добавила, что все заметнее становится спрос на камерные мероприятия на 10-20 человек. Она также указала, что закрытые сообщества предпринимателей набирают популярность: сеть Soho House за три года увеличила аудиторию со 112 до 271 тысячи участников.