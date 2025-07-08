Психолог Арутюнян отметила рост тотального эгоизма в современном обществе

Психолог Зара Арутюнян сообщила, что в наше время люди с развитой совестью испытывают недостаток признания. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» специалист поделилась своим мнением.
Она заявила: «За последние 30 лет идеологию совести как бы растворяют в этом конформизме. Что это плохое, выбери себя, жертва — это плохо. То, что я называю дистиллированный эгоизм. Все-таки наше время — это пропаганда дистиллированного эгоизма, стопроцентного конформизма».
Ранее Арутюнян сообщала о стремлении одиноких людей к бесконечному потреблению.
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