Психолог Арефьева: взрослые попадают в зависимые отношения из-за дефицита любви в детстве

Психологические травмы в детстве зачастую негативно отражаются на качестве взрослой жизни. Об этом рассказала психолог Татьяна Арефьева в беседе с News.ru .

По словам специалиста, частое осуждение внешности ребенка может полностью уничтожить его самооценку. В результате во взрослом возрасте человек склонен чувствовать неуверенность и пытаться соответствовать стандартам красоты.

Еще одна распространенная проблема — недостаток внимания, нежности и любви в детстве. Повзрослев, такие люди нередко ищут одобрения в деструктивных отношениях, пытаясь подтвердить свою ценность. Такой подход часто приводит к зависимым отношениям и страху отвержения, приводит слова эксперта телеканал «Саратов 24».

Третья проблема — получение любви через достижения. Если признание ребенка в семье зависит только от его успехов, он может решить, что его ценность определяется исключительно результатами, подытожила Арефьева.