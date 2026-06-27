Психолог Арабина назвала курортные романы влюбленностью в декорации

Психолог Ольга Арабина рассказала РИАМО о природе курортных романов. По ее словам, такие отношения — это не любовь, а влюбленность в идеальные декорации.

Арабина объяснила, что мозг получает мощный дофаминовый коктейль, а тоска после возвращения — это, по сути, химическая «ломка», а не разбитое сердце. Она посоветовала не винить себя за слабость и не идеализировать партнера, так как оба показывали друг другу лучшие, отпускные версии себя, без ипотеки, усталости и грязной посуды.

Эксперт рекомендовала не пытаться насильно перенести хрупкий мираж в серость будней, чтобы не убить светлое воспоминание, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».