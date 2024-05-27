Психолог Анжелика Полина рассказала, что после общения с энергетическим вампиром появляется чувство усталости

По ее словам, обычно при общении с таким человеком появляется чувство усталости, меняется настроение в худшую сторону и остается неприятный осадок. Энергетические вампиры на первый взгляд кажутся очень приятными, однако такое представление обманчиво.

«Это не обязательно люди, провоцирующие негатив, это могут быть на первый взгляд очень приятные, уступчивые люди, которые осыпают вас комплиментами», — рассказала психолог.

К энергетическим вампирам относятся «агрессоры» и «мусорщики». Первые любят навязывать свое мнение и обвинять, а другие подпитываются энергией близких, неявно провоцируя их на конфликты, добавила специалист.