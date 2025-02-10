Психолог Аныкина: важно не демонизировать наготу, а научить детей своим и чужим границам тела

Не существует единого правила относительно того, до какого возраста можно переодеваться при детях. Отношение к телу зависит от семейных убеждений и установок. Об этом рассказала детский психолог Александра Аныкина в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, важно не скрывать тело, а объяснять ребенку его устройство. С двух лет стоит знакомить его с общественными нормами, например, носить одежду при гостях.

В возрасте пяти-восьми лет дети начинают ощущать стыд, поэтому родителям следует уважать их личные границы: стучаться перед входом в ванную или комнату, не переодеваться при ребенке и отворачиваться, если ему некомфортно, резюмировала Аныкина.