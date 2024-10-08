Психолог Аныкина: раздражение во время вопросов про учебу может указывать на то, что ребенок прогуливает школу
Вопросы об учебе чаще всего злят тех детей, которые время от времени пропускают уроки. Об этом NEWS.ru сообщила детский психолог Александра Аныкина.
Еще одной причиной, из-за которой ребенок злится во время расспросов о школе, может стать неналаженный контакт с родителями.
«В случае прогулов ребенок, скорее всего, будет раздражаться в ответ на ваши вопросы о школе. Если он врет родителям, значит, уже понимает, что сделал что-то нехорошее», — сказала Аныкина.
Психолог порекомендовала взрослым уделять время детям после работы. Разговоры перед сном создадут доверительные отношения, благодаря которым ребенок начнет больше рассказывать о своей жизни, сказала Аныкина.