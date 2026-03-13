Психолог Аныкина призвала не заставлять ребенка доедать все, что лежит на тарелке

Детский психолог Александра Аныкина поделилась советами о том, как сформировать у ребенка здоровое отношение к еде. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, одна из популярных ошибок — заставлять доедать все, что лежит в тарелке. Такой подход нередко приводит к тому, что ребенок начинает игнорировать сигналы организма о насыщении. Среди последствий в будущем — переедание.

Также не рекомендуется кормить детей под мультики или телефон. Когда ребенок ест «фоном», его внимание приковано к экрану, а не к тарелке. Он не чувствует вкуса, не учится ощущать сытость и не осваивает навыки самостоятельной еды.