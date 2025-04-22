Психолог Аныкина: формирование пищевых привычек начинается в раннем возрасте

Многие родители маленьких детей и младших школьников обеспокоены качеством пищевого поведения своих чад. Распространенные жалобы касаются плохого аппетита, предпочтения нездоровой еды, отсутствия интереса к овощам и фруктам. Почему у детей формируются негативные привычки в питании? Детский психолог Александра Аныкина ответила на этот вопрос в интервью MIR24.TV .

По ее словам, начало формирования пищевых привычек начинается еще в раннем возрасте, когда родители вводят первый прикорм. Существует несколько распространенных ошибок, которые влияют на формирование неправильного пищевого поведения: раннее введение прикорма, когда ребенок физически не готов к этому; чрезмерная тревожность матери, выражающаяся в навязывании еды любыми способами; страх мамы, что ребенок подавится, сдерживающий эксперименты с пищей.

Эти обстоятельства повышают вероятность возникновения негативного восприятия ребенком процесса приема пищи. Она может восприниматься как опасная, несъедобная или просто неинтересная деятельность.

Эксперт подчеркивает, что главное условие формирования здоровых пищевых привычек — готовность ребенка к введению прикорма и спокойствие родителя. Чем комфортнее и увереннее проходит знакомство ребенка с новой пищей, тем ниже риск появления негативных установок по отношению к пище.