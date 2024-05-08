Психолог Анна Девятка: успешные люди ведут еженедельный график, уделяя время и работе, и отдыху | 360°

08 мая 2024, 16:13
Психолог Анна Девятка: успешные люди ведут еженедельный график, уделяя время и работе, и отдыху
Все успешные люди ведут еженедельный график, где планируют время не только для работы, но и для отдыха. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Анна Девятка.
Специалист пояснила, что если не уделять должного внимания отдыху, можно быстро заработать выгорание и трудоголизм.
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«Умение планировать, умение достигать целей, подводить итоги, двигаться к цели в течение длительного времени, планируя их в графике, — все это критерии успешности», — сказала она.
Преодоление маленьких препятствий в итоге приведет вас к большим победам, добавила психолог.
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