Психолог Аникина объяснила, что «склеенные эмоции» формируются еще в детстве

Многие люди сталкиваются со «склеенными эмоциями», когда положительные переживания автоматически сопровождаются чувством вины или тревоги. Об этом сообщила психолог Анастасия Аникина в беседе с «Известиями» .

По словам эксперта, корни такого восприятия часто формируются в детстве, когда радостные моменты сопровождались критикой или обесцениванием. В результате у человека формируется устойчивая связка: радость и стыд, успех и вина, удовольствие и тревога.

«Ребенок занял призовое место и вместо поддержки слышал: „Почему не первое?“. Или радовался и получал замечание за слишком яркое проявление эмоций», — пояснила эксперт.

В современном обществе ситуацию усугубляет высокая ориентация на постоянные достижения. Люди часто не успевают «прожить» радость от результата, сразу переключаясь на следующую цель. Это делает положительные эмоции кратковременными.