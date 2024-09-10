Психолог Андрияничева рассказала о существовании взаимосвязи посуды и вкуса блюд и напитков

Психолог Майя Андрияничева в беседе с изданием «ТСН 24» объяснила взаимосвязь посуды и вкус блюд и напитков. По словам специалиста, на вкус блюд влияет не только материал, из которого изготовлена посуда, но и ее форма, а также сервировка и подача.
«Гораздо больше удовлетворения мы можем получать от еды, которая будет красиво подана, когда весь пазл сойдется», — сообщила собеседница издания.
Как отметила психолог, в такой взаимосвязи нет ничего плохого. Каждый человек хочет не только наслаждаться съеденным, но и видеть еду красиво оформленной. Взаимосвязь вкуса и эстетики дарит позитивные эмоции, причем люди могут самостоятельно на это влиять.
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