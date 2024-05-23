Психолог Андрияничева предостерегла от наказания детей молчанием

Если ребенок провинился, ни в коем случае нельзя в качестве наказания переставать с ним разговаривать. Об этом «ТСН 24» рассказала психолог Майя Андрияничева.

Она объяснила, что подобная игра в молчанку наносит ребенку серьезную психологическую травму. Тем более, что многие даже не понимают, в чем именно состоит их вина.

«Ребенок чувствует отвержение от людей, которых он любит, кем восхищается. Такая модель поведения влияет на всю его дальнейшую жизнь», — объяснила психолог.

Она добавила, что в будущем такие дети не смогут отказывать даже тем, кому хочется, и будут пытаться всем угодить во вред себе.