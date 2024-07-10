Психолог Андрияничева: повышенное внимание к ребенку предполагает определенные лишения в жизни

В современном мире многие дети становятся известными широкой публике благодаря соцсетям. Однако повышенное внимание к ребенку предполагает определенные лишения в жизни, рассказала психолог Майя Андрияничева сайту «ТСН 24».

По словам специалиста, там, где много восхищения, может быть и много хейта, а в большинстве случаев ребенок к этому не готов. Если он столкнется с негативом в таком раннем возрасте, все это негативно скажется на детской психике.

Не стоит забывать, что ребенок обслуживает потребности взрослых. Желание стать популярным нередко является амбицией взрослых, отметила психолог.