Психолог Андрияничева: новые поездки помогут предотвратить осеннюю хандру

У многих людей с наступлением осени возникают грусть и депрессивные мысли. Справиться с осенней хандрой помогут новые поездки и впечатления, рассказала психолог Майя Андрияничева, сообщила «Тульская служба новостей».

Человеку важно научиться адаптироваться к смене времен года. По словам специалиста, грустить абсолютно нормально, однако не стоит превращать это в затяжной период. Переключиться помогут встречи с друзьями, поездки, прогулки на свежем воздухе, походы в театр. Кроме того, осень — идеальное время для настольных игр и квизов.

Если же депрессивное состояние затянулось, то в таком случае стоит обратиться к психологу, отметила Андрияничева.

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