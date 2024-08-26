Психолог Андрияничева: извинения на камеру приведут к тому, что человек будет чувствовать себя униженным

Тульский психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН24» объяснила, почему извинения на камеру — не самая лучшая практика для человека, который чувствует себя виноватым перед обществом.

По словам специалиста, человек, которого заставили делать что-то против его воли, будет чувствовать себя униженным. Как правило, такие вот публичные извинения делаются из чувства страха, то есть неосознанно.

«Через насилие никакие вопросы решать нельзя», — добавила Андрияничева.

Людям может показаться, что так они не запятнают имя или сохранят свою честь, однако метод извинения на камеру никогда не будет считаться хорошим, сказала специалист.