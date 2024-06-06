Психолог Андрияничева: частота встреч с друзьями никак не связана с качеством общения

Многие считают, что настоящие друзья должны видеться регулярно, однако это не так. Частота встреч никак не связана с качеством общения, сообщила психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, в целом дружба предполагает поддержание контакта. Приятели могут придумать свои ритуалы и, например, обязательно раз в неделю или месяц ходить вместе в кафе, парк, театр, кино.

Кроме того, для дружбы необязательно иметь точки соприкосновения во всех сферах. Здесь очень важна гибкость самого человека в правилах, мышлении, отметила психолог.

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