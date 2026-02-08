Психолог Андриенко рассказала, что умеренное использование компьютерных игр может быть полезным для детей

Компьютерные игры способны не только навредить, но и принести пользу. С одной стороны, они развивают внимание, память, логику и умение быстро принимать решения. С другой стороны, чрезмерное увлечение играми может вызвать проблемы со сном и игровую зависимость, отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаев. Ее слова привело «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

По мнению специалиста, родителям следует не запрещать детям играть, а направлять их выбор. Необходимо обсуждать с детьми игровые сюжеты, устанавливать четкие временные рамки.

Психолог НИКИ детства Марина Андриенко подчеркнула, что важно контролировать, какое место компьютерные игры занимают в жизни ребенка. Умеренное использование игр под контролем родителей может быть полезным, особенно если речь идет об обучающих или стратегических проектах. Однако если виртуальный мир начинает вытеснять реальное общение, учебу и увлечения, это повод насторожиться, отметил сайт VSE42.RU.

Исследования показывают, что качественные обучающие игры способствуют развитию когнитивных способностей, пространственного мышления, навыков планирования и командной работы. Наибольшую ценность имеют проекты, сочетающие обучение с творчеством и взаимодействием.