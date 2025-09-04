Психолог Альтшулер поделилась способами повысить концентрацию во время удаленных совещаний

Психолог Альтшулер: мозг не может глубоко обрабатывать две сложные задачи

Психолог Юлия Альтшулер поделилась с KP.RU способами повысить концентрацию во время удаленных совещаний.

По данным исследования «Яндекс 360», более половины сотрудников отвлекаются во время видеоконференций.

Это связано с множеством визуальных и звуковых раздражителей, отметила психолог Юлия Альтшулер.

«Мозг не может глубоко обрабатывать две сложные задачи одновременно. Но есть нюанс: части людей, наоборот, проще удерживать внимание на звонке, когда они параллельно делают что-то простое и автоматическое. Например, рисуют в блокноте, вертят в руках предмет или двигаются по комнате. Такая фоновая активность помогает удерживать оптимальный уровень возбуждения нервной системы и снижает риск «выпасть» из разговора. Но если параллельная задача требует умственной нагрузки, то внимание тут же рассеивается», — говорит специалист.

Чтобы избежать потери концентрации, Альтшулер рекомендует: заранее обсудить структуру звонка с коллегами, записывать ключевые слова или делать заметки во время разговора, убрать лишние вкладки и использовать «якорь внимания» возле монитора, закрыть общий список собеседников и открывать видеоряд только от спикеров, делать паузы каждые 20–30 минут общения.