Психолог Алмазова: адвент-календарь, украшение елки и пихтовые масла обеспечат новогоднее настроение

Зачастую в праздничной суете люди утрачивают трепетный восторг от наступления Нового года. Как вернуть позитивный настрой и встретить следующий год без печали, рассказала психолог Ольга Алмазова в беседе с Life .

Специалист посоветовала воздействовать на органы чувств — обоняние, зрение и слух. Так, можно наполнить дом приятными зимними ароматами с помощью апельсинового и пихтового масел.

Главным новогодним символом является елка. Ее украшение под тематическую музыку обеспечит приподнятое настроение. Кроме того, можно купить адвент-календарь, например, с косметикой.

Важно также поставить цели на следующий год и прописать план их достижения. Заряд праздничного настроения подарит упаковка подарков в красочную бумагу, резюмировала Алмазова.