Психолог Алексеева: соглашение об уборке в доме поможет сохранить отношения в семье

Зачастую подростки жалуются на постоянные требования о выполнении бытовых обязанностей. В определенных ситуациях эти разговоры могут привести к конфликту. Как избежать ссор, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с « ФедералПресс ».

По ее словам, в большинстве случаев дети недовольны именно формулировкой тех самых требований. Нередко родители с порога начинают спрашивать про посуду и мусор. Такое общение способно разрушить любые отношения, заявила эксперт.

Психолог отметила, что решить проблему поможет специальное соглашение о чистоте в доме. После ряда вопросов нужно распределить обязанности по уборке, посоветовала Алексеева.