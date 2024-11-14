Психолог Алексеева: соглашение об уборке в доме поможет сохранить отношения в семье

Зачастую подростки жалуются на постоянные требования о выполнении бытовых обязанностей. В определенных ситуациях эти разговоры могут привести к конфликту. Как избежать ссор, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, в большинстве случаев дети недовольны именно формулировкой тех самых требований. Нередко родители с порога начинают спрашивать про посуду и мусор. Такое общение способно разрушить любые отношения, заявила эксперт.
Психолог отметила, что решить проблему поможет специальное соглашение о чистоте в доме. После ряда вопросов нужно распределить обязанности по уборке, посоветовала Алексеева.
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