Психолог Маргарита Алексеева рассказала о признаках расстройства пищевого поведения у детей. Так, свыше 50% подростков подвержены риску возникновения данного состояния, сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Специалист напомнила, что по мере взросления ребенок должен набирать вес. Отсутствие соответствующих изменений — тревожный сигнал.

«И первое, на что могут обратить внимание родители, что у подростка стоит вес. Дальше — это постоянные разговоры про еду. В клинической психологии их называют „жирные разговоры“», — отметила Алексеева.

Кроме того, ненормальным считается длительное изучение своих недостатков перед зеркалом. С развитием РПП происходит искажение восприятия собственного тела, предупредила эксперт.