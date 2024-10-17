Психолог Алексеева рассказала, что подростки чаще всего страдают из-за непонимания с родителями

В Москве откроется первый центр ментального здоровья для подростков. Клинический психолог Маргарита Алексеева в эфире радио Sputnik обсудила проблемы, с которыми сталкиваются подростки, и роль взрослых в этом.

По ее словам, подростки чаще всего испытывают трудности в общении с родителями и учителями. Основные запросы к психологу включают: недостаток общения о чем-то, кроме учебы; давление со стороны родителей, которые требуют самостоятельности, не разобравшись сами в своих чувствах; и конфликты между ними на глазах у детей, что нарушает их восприятие мира.

Новое исследование показывает, что депрессия чаще всего начинается в подростковом возрасте, особенно у девочек. Важно при первых подозрениях обращаться за помощью к психологу.