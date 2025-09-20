Психолог Алексеева посоветовала составить наглядное расписание при адаптации ребенка к школе

В начале учебного года дети сталкиваются с трудностями при переходе от свободы каникул к строгому распорядку школьных дней. Клинический психолог Маргарита Алексеева в интервью « ФедералПресс » поделилась советами для родителей по преодолению этого периода.

Эксперт подчеркнула, что адаптация к учебному ритму требует времени, и нет универсальных сроков для всех детей. Более общительные дети могут быстрее привыкнуть к режиму благодаря дружбе с одноклассниками.

«Важно помнить: даже если ребенок пошел в школу, он все еще ребенок. Самостоятельность формируется годами», — отметила эксперт.

По ее словам, для успешной адаптации важно создать правильное пространство для учебы: убрать лишний визуальный шум и организовать рабочее место. Также полезно составить наглядное расписание. Оно должно включать не только уроки, но и время на домашние задания, отдых и увлечения.