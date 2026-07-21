Психолог Алексеева посоветовала с ранних лет учить детей говорить «нет» посторонним людям

Дети в цифровом пространстве все чаще становятся жертвами злоумышленников. Психолог Екатерина Алексеева в беседе с KP.RU объяснила, как уберечь ребенка от опасных знакомств и почему профилактика должна начинаться в раннем детстве.

По словам эксперта, преступники действуют по продуманной тактике, напоминающей агрессивный маркетинг. Они «прогревают» аудиторию, используют уменьшительно-ласкательные прозвища для принижения собеседника. Злоумышленники постепенно отсеивают подростков с устойчивой психикой, оставляя только наиболее уязвимых детей.

«В 13-14 лет уже поздно что-то объяснять. В этом возрасте они уже не будут слушать, у них свое мнение, что родители ничего в этой жизни понимают», — предупреждает Алексеева.

Главный барьер для преступников — это личные границы и умение ребенка говорить твердое «нет» посторонним людям. Психолог призывает родителей не пускать воспитание на самотек.

Учить детей безопасности необходимо с ранних лет, формируя навык отказа еще до того, как ребенок получит полный доступ к гаджетам и социальным сетям. Эксперт подчеркнула, что базовое правило защиты звучит просто — говорить «нет», тем более посторонним взрослым.