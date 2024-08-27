Психолог Алексеева посоветовала родителям подготавливать детей к школьному режиму заранее

Уже с августа необходимо начинать создавать режим для ребенка, чтобы у него было время для перестройки на учебный распорядок. Об этом в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщила клинический психолог Маргарита Алексеева.

Также родители могут обсудить с ребенком новые предметы и поинтересоваться, кого бы из одноклассников он хотел видеть. Такой подход, по словам специалиста, поможет настроить школьника на позитив.

Что касается первоклассников, родителям стоит «снизить градус» радости. Лучше не рассказывать ребенку, что школа — это бесконечный праздник, а обсудить с ним уроки, домашние задания и ответственность, добавила Алексеева.