Психолог Алексеева посоветовала подготовиться к угрозам и отказам в ответ на заявление о желании развестись

Если человек принял решение развестись с партнером, не стоит подгадывать момент или создавать какую-то особенную атмосферу. Об этом «ФедералПресс» рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

Она предупредила, что вполне вероятно, что человек окажется не готов к такому заявлению. Он может попытаться отстаивать свои границы и свое видение ситуации. Поэтому не исключены угрозы или отказы.

«Ваш партнер будет защищать себя, свой брак, свои границы. И он может это делать. Мы не берем в учет ситуации прямые угрозы и насилие. Вряд ли он будет готов принять, понять и отпустить вас с пожеланиями всего хорошего», — отметила психолог.

Она посоветовала также предупредить кого-то из близких о предстоящем разговоре. Особенно, если партнер вспыльчивый. Друг или член семьи сможет позвонить в заранее обговоренное время и проверить, как проходит беседа.