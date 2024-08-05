Психолог Алексеева посоветовала не критиковать школу в присутствии будущего первоклассника

Первый класс — значимое событие в жизни ребенка. Однако уже на этом этапе могут возникнуть проблемы с мотивацией, рассказала психолог Маргарита Алексеева в беседе с « ФедералПресс ».

Она призвала родителей не торопиться заставлять малышей взрослеть. Важно учитывать хрупкую нервную систему детей и дать им время для развлечения.

По словам эксперта, взрослым не стоит обсуждать негативные аспекты школы и учителей в присутствии будущего первоклассника. Такие беседы могут привести к развитию внутреннего конфликта.