Психолог Алексеева посоветовала не критиковать школу в присутствии будущего первоклассника

Первый класс — значимое событие в жизни ребенка. Однако уже на этом этапе могут возникнуть проблемы с мотивацией, рассказала психолог Маргарита Алексеева в беседе с «ФедералПресс».

Она призвала родителей не торопиться заставлять малышей взрослеть. Важно учитывать хрупкую нервную систему детей и дать им время для развлечения.

По словам эксперта, взрослым не стоит обсуждать негативные аспекты школы и учителей в присутствии будущего первоклассника. Такие беседы могут привести к развитию внутреннего конфликта.

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